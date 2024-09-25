В Вишневом под Киевом произошел конфликт со стрельбой: что известно

В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому.

В Вишневом под Киевом произошел конфликт со стрельбой. В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому. Пострадавшего госпитализировали

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"25 сентября, около 18 часов, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в городе Вишневое в одном из дворов многоэтажек один человек стрелял в другого", – говорится в сообщении полиции.

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Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил ранение и находится в больнице.

В полиции добавили, что фигурант произвел выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых шаров.

Злоумышленник задержан.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия.

Стрельцу грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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