В Вишневом под Киевом произошел конфликт со стрельбой: что известно

В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому.
В Вишневом под Киевом произошел конфликт со стрельбой. В результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому. Пострадавшего госпитализировали
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"25 сентября, около 18 часов, в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в городе Вишневое в одном из дворов многоэтажек один человек стрелял в другого", – говорится в сообщении полиции.
Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил ранение и находится в больнице.
В полиции добавили, что фигурант произвел выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых шаров.
Злоумышленник задержан.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия.
Стрельцу грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, в Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка.
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