В Киеве раздаются сильные взрывы

Около шести часов в столице длилась воздушная тревога.

Утром 26 сентября в Киеве снова прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В городе работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Отметим, что тревога в столице продолжается с 01:40. Закончилась она в 07.18. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.

Напомним, ночью россияне мощно ударили по Киеву "Шахедами". В направлении столицы следовало более полутора десятков БПЛА. Сработали силы ПВО.

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