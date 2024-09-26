В Киеве раздаются сильные взрывы

Около шести часов в столице длилась воздушная тревога.
Утром 26 сентября в Киеве снова прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В городе работает ПВО.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Отметим, что тревога в столице продолжается с 01:40. Закончилась она в 07.18. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.
Напомним, ночью россияне мощно ударили по Киеву "Шахедами". В направлении столицы следовало более полутора десятков БПЛА. Сработали силы ПВО.
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