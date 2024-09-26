Росіяни всю ніч атакували Київ дронами: серед постраждалих - дитина

У ніч проти 26 вересня під час російської атаки безпілотників у столиці було чути вибухи. Серед постраждалих - дитина.

Про це повідомили у КМВА.

У столиці та низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували.

Нагадаємо, повітряна тривога в столиці та області триває вже кілька годин.

В КМВА щонайменше тричі повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули серію вибухів.

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