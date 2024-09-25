У Вишневому під Києвом стався конфлікт зі стріляниною: що відомо

Внаслідок сварки між сусідами один із них вистрелив у ногу іншому.

У Вишневому під Києвом стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок сварки між сусідами один із них вистрелив у ногу іншому. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"25 вересня близько 18 години до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що в місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого", – йдеться у повідомленні поліції.

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Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами сталася суперечка, під час якої один витягнув пістолет і зробив постріл у ногу опонентові. Потерпілий дістав поранення та наразі перебуває в лікарні.

В поліції додали, що фігурант здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.

Зловмисника затримано.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

Стрільцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував дитину.

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