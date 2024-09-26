Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни потужно вдарили по Києву "Шахедами": що відомо про наслідки і потерпілих (фото)

Росіяни потужно вдарили по Києву "Шахедами": що відомо про наслідки і потерпілих (фото)

Київ. / Фото: Associated Press

Сталися падіння уламків збитих дронів.

Вночі проти четверга, 26 вересня, російська армія атакувала Київ безпілотниками "Shahed". В напрямку столиці прямувало понад півтора десятка БпЛА. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києву за допомогою БпЛА, попередньо типу Shahed. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом п'яти годин", -повідомив чиновник. 

Внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Уламки впали на території дитячого садочка. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. 

Нагадаємо, протягом ночі у Києві лунали сильні вибухи. РФ атакувала столицю безпілотниками. У місті працювали сили ППО.

Читайте також: 

Евакуація – необхідна! Росіяни посилюють обстріли Сумщини

Евакуація – необхідна! Росіяни посилюють обстріли Сумщини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація