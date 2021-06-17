Тіло молодика рятувальники знайшли на відстані 10 метрів від берега на глибині трьох метрів.

У Києві в озері потонув хлопець.

16 червня о 16:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від громадян про те, що в озері Прудик по Паровозному провулку, що у Дніпровському районі столиці, у воді видно тіло людини.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

"На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники обстежили берегову лінію - 100 квадратних метрів території та встановили, що на відстані 10 метрів від берега на глибині трьох метрів перебуває тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника 2002 року народження з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

З початку літа на українських водоймах загинуло 12 дітей. Таку прикру статистику оприлюднили у "Сніданку з 1+1" з посиланням на дані ДСНС України. З настанням теплої погоди під час канікул діти масово підуть на річки та озера. Рятувальники нагадують, що дітям без дорослих перебувати біля водойм суворо заборонено.

Нагадаємо, у Білій Церкві Київській області у річці Рось потонула 13-річна дівчинка, рятуючи свою подругу.

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