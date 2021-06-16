У Київській області 13-річна дівчинка потонула, рятуючи свою подругу

Компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали поблизу річки Рось у Білій Церкві. Поряд з дорослих нікого не було.

У Білій Церкві Київській області у річці Рось потонула 13-річна дівчинка, рятуючи свою подругу.

Тіло дівчинки витягнули рятувальники з води за 100 метрів від місця події.

Про це повідомляє Білоцерківське районне управління поліції.

"До поліції від неповнолітньої дівчинки надійшло повідомлення про те, що вона, спільно зі своєю 13-річною подругою купались у місцевій водоймі, після чого подруга зникла у воді", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу прибули керівництво поліції, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські Білоцерківського районного управління поліції, працівники Білоцерківської окружної прокуратури, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та працівники соціальної служби. З'ясувалось, що компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали поблизу річки Рось. Поряд з дорослих нікого не було.

"Згодом дівчата пішли купатися до річки і одна з них, 13-річна дівчинка, почала тонути. Дві подруги кинулась їй допомагати та врятували її, але одна з них, також 13-річна дитина, пішла під воду", - розповіли у поліції.

Врятована дівчинка дісталась до берега, а її подруги зателефонували до поліції та повідомили про подію.

Нагадаємо, у Голосіївському районі з Дніпра витягли тіло чоловіка. Тіло перебувало поблизу одного із ресторанів столиці, у воді на відстані 50 метрів від берега на глибині 11 метрів.

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