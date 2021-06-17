Тело молодого человека спасатели нашли на расстоянии 10 метров от берега на глубине трех метров.

В Киеве в озере утонул парень.

16 июня в 16:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в озере Прудик в Паровозном переулке, в Днепровском районе столицы, в воде видно тело человека.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели обследовали береговую линию — 100 квадратных метров территории и установили, что на расстоянии 10 метров от берега на глубине трех метров находится тело мужчины", — говорится в сообщении.

Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования достали утопленника 2002 года рождения из воды и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

С начала лета на водоемах Украины погибли 12 детей. Такую печальную статистику обнародовали в "Сніданку з 1+1" со ссылкой на данные ДСНС Украины. С наступлением теплой погоды во время каникул дети массово пойдут на реки и озера. Спасатели напоминают, что детям без взрослых находиться у водоемов строго запрещено.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в реке Рось утонула 13-летняя девочка, спасая свою подругу.

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