В Киеве из Днепра вытащили тело мужчины

Тело находилось в воде на расстоянии 50 метров от берега на глубине 11 метров.
В Киеве спасатели достали утопленника из реки Днепр.
Событие произошло в понедельник, 14 июня.
Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.
"В 13:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение от граждан о том, что пропал человек, который был у реки Днепр, в Голосеевском районе столицы", — сообщили спасатели.
На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.
"По прибытию спасатели обследовали береговую линию и установили, что возле одного из ресторанов столицы, в воде на расстоянии 50 м от берега на глубине 11 м находится тело мужчины", — говорится в сообщении.
Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования достали утопленника 1982 года рождения из воды и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.
Напомним, в Украине на выходных утонули четверо детей.