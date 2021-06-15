В Киеве из Днепра вытащили тело мужчины

Тело находилось в воде на расстоянии 50 метров от берега на глубине 11 метров.

В Киеве спасатели достали утопленника из реки Днепр.

Событие произошло в понедельник, 14 июня.

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Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

"В 13:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение от граждан о том, что пропал человек, который был у реки Днепр, в Голосеевском районе столицы", — сообщили спасатели.

На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"По прибытию спасатели обследовали береговую линию и установили, что возле одного из ресторанов столицы, в воде на расстоянии 50 м от берега на глубине 11 м находится тело мужчины", — говорится в сообщении.

Бойцы с помощью водолазно-спасательного оборудования достали утопленника 1982 года рождения из воды и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Напомним, в Украине на выходных утонули четверо детей.

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