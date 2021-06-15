В Киевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

От удара легковушка превратилась в груду металла.
Смертельная авария произошла на Киевской области. На Варшавской трассе за Бородянкой около часа назад столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen.
В результате столкновения водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте происшествия.
Об этом сообщает "ТСН. Ранок".
"Все обстоятельства автопроисшествия пока неизвестны, однако на видео, которое сняли очевидцы, видно — от удара легковушка превратилась в груду металла", — говорится в сюжете.
Полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.
На месте работают следователи, спасатели и полицейские.
Патрульная полиция просит по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту (М-07 Киев — Ковель, 49 км автодороги, в Бучанском районе).
Корреспонденты ТСН выехали на место аварии, подробности — в полдень.
Напомним, в Киеве возле Национальной оперы водитель сбил женщину на переходе.