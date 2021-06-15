В Киевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

От удара легковушка превратилась в груду металла.

Смертельная авария произошла на Киевской области. На Варшавской трассе за Бородянкой около часа назад столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen.

В результате столкновения водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

"Все обстоятельства автопроисшествия пока неизвестны, однако на видео, которое сняли очевидцы, видно — от удара легковушка превратилась в груду металла", — говорится в сюжете.

Полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

Патрульная полиция просит по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту (М-07 Киев — Ковель, 49 км автодороги, в Бучанском районе).

Корреспонденты ТСН выехали на место аварии, подробности — в полдень.

Напомним, в Киеве возле Национальной оперы водитель сбил женщину на переходе.

Новости Украины: в Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик и легковушка

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