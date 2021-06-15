Пытался разбить лобовое стекло, а затем пробил колесо ножом: в Киеве между водителями произошел конфликт

Экипаж патрульных полицейских, который находился неподалеку, стал свидетелем инцидента и сразу задержал правонарушителя.

В Киеве между водителями произошел конфликт на дороге, в результате которого один из мужчин повредил иномарку другого.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время движения транспорта на Парковой дороге между водителями автомобилей BMW и КіА произошел конфликт. В результате водитель КіА вышел из авто и пытался руками разбить стекло в BMW, а потом достал нож и пробил колесо", — говорится в сообщении полиции.

Экипаж патрульных полицейских, который находился неподалеку, стал свидетелем инцидента и сразу задержал правонарушителя. Для документирования события вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Правоохранители установили личность правонарушителя, это — киевлянин, 1979 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту хулиганских действий следователи начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в центре Киева мотоциклист погиб из-за маневров таксиста.

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