Массовая вакцинация — не в выходные: центр COVID-прививок в Киеве меняет дни приема

Работать в МВЦ не во субботу и воскресенье, а в четверг и пятницу.

Центр COVID-прививок в Киеве меняет дни приема.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок".

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"Работать в Международном выставочном центре будут не в субботу и воскресенье, а в четверг и пятницу. Принимать как по записи, так и в режиме живой очереди. Все, пояснили в КГГА, из-за длительных выходных, а также, чтобы медики спокойно могли отметить свой профессиональный праздник, который в этом году приходится на 20 июня, то есть на это воскресенье", — говорится в сюжете.

Состояние очереди отображается в телеграмм-канале и на фейсбук-странице helsi.me, чтобы все желающие могли спланировать свое время и приехать на вакцинацию.

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно на двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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