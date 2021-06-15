В Киеве ямы во дворе "залатали" коврами фото

Люди решили не ждать коммунальщиков, которые должны отремонтировать дорогу.

В Соломенском районе Киева местные жители оригинально решили проблему плохих дорог. Люди просто застелили их коврами.

Об этом сообщает Telegram канал "Киев без цензуры", который опубликовал соответствующие фото.

Telegram

В сообщении говорится, что "ремонт" дороги местные жители сделали на улице Волынской, 8.

Фото із соцмереж

На фото, размещенном в Сети, можно заметить, что ковры, как видно по их состоянию, лежат на дороге давно.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области участок трассы не ремонтировали более 30 лет.

А в Киеве взялись наконец за ремонт на Театральной площади.

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