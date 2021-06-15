У Києві ями у дворі "залатали" килимами: фото

Люди вирішили не чекати комунальників, які мають відремонтувати дорогу.
У Солом'янському районі Києва місцеві жителі оригінально вирішили проблему поганих доріг. Люди просто застелили їх килимами.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", який опублікував відповідні фото.
У повідомленні говориться, що "ремонт" дороги місцеві жителі зробили на вулиці Волинській, 8.
На фото, розміщеному в Мережі, можна помітити, що килими, як видно з їхнього стану, лежать на дорозі давно.
Раніше повідомляли, що в Черкаській області ділянку траси не ремонтували понад 30 років.
А у Києві взялися нарешті за ремонт на Театральної площі.