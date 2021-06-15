У Києві ями у дворі "залатали" килимами: фото

Люди вирішили не чекати комунальників, які мають відремонтувати дорогу.

У Солом'янському районі Києва місцеві жителі оригінально вирішили проблему поганих доріг. Люди просто застелили їх килимами.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", який опублікував відповідні фото.

Telegram

У повідомленні говориться, що "ремонт" дороги місцеві жителі зробили на вулиці Волинській, 8.

Фото із соцмереж

На фото, розміщеному в Мережі, можна помітити, що килими, як видно з їхнього стану, лежать на дорозі давно.

Раніше повідомляли, що в Черкаській області ділянку траси не ремонтували понад 30 років.

А у Києві взялися нарешті за ремонт на Театральної площі.

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