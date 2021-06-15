Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 15 июня

Всего в столице подтвержден 211 181 случай COVID-19.
По состоянию на утро 15 июня в Киеве зафиксировано 243 новых случая коронавируса за сутки. Это на 154 случая больше, чем 14 июня (89 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 211 181 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 198 921 человек (2 047 за сутки)
- умерли 5 160 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксировано 126 754 случая COVID-19 (51 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 121 923 человека (68 за сутки)
- умерли 2 722 человека (двое за сутки)
Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно на двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.
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