Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 15 июня

Всего в столице подтвержден 211 181 случай COVID-19.

По состоянию на утро 15 июня в Киеве зафиксировано 243 новых случая коронавируса за сутки. Это на 154 случая больше, чем 14 июня (89 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 211 181 случай COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 198 921 человек ( 2 047 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 160 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 754 случая COVID-19 (51 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 121 923 человека ( 68 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 722 человека (двое за сутки)

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно на двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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