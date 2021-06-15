У Києві з Дніпра витягли тіло чоловіка

Тіло перебувало у воді на відстані 50 метрів від берега на глибині 11 метрів.

У Києві рятувальники дістали потопельника з річки Дніпро.

Подія сталася у понеділок, 14 червня.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

"О 13:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від громадян про те, що зник чоловік, який був біля річки Дніпро, що у Голосіївському районі столиці", - повідомили рятувальники.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"По прибуттю рятувальники обстежили берегову лінію та встановили, що поблизу одного із ресторанів столиці, у воді на відстані 50 м від берега на глибині 11 м перебуває тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника 1982 року народження з води та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, в Україні вихідними потонуло четверо дітей.

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