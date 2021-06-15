Масова вакцинація - не у вихідні: центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання

Працюватимуть у МВЦ не у суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю.

Центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок".

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"Працюватимуть у Міжнародному виставковому центрі не в суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю. Прийматимуть як за записом, так і в режимі живої черги. Все, пояснили в КМДА, через довгі вихідні, а також, аби медики спокійно могли відзначити своє професійне свято, яке цьогоріч припадає на 20 червня, тобто на цю неділю", - йдеться у сюжеті.

Стан черги відображається в телеграм-каналі та на фейсбук-сторінці helsi.me, аби усі охочі могли спланувати свій час і приїхати на вакцинацію.

Нагадаємо, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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