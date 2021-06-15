Намагався розбити лобове скло, а потім пробив колесо ножом: у Києві між водіями стався конфлікт

Екіпаж патрульних поліцейських, який перебував неподалік, став свідком інциденту та одразу затримав правопорушника.

У Києві між водіями стався конфлікт на дорозі, у результаті якого один із чоловіків пошкодив іномарку іншого.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту у Печерському районі столиці.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час руху транспорту на Парковій дорозі між водіями автівок BMW та КіА стався конфлікт. У результаті водій КіА вийшов із авто та намагався руками розбити скло в BMW, а потім дістав ніж та пробив колесо", - йдеться у повідомленні поліції.

Екіпаж патрульних поліцейських, який перебував неподалік, став свідком інциденту та одразу затримав правопорушника. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, це – киянин, 1979 року народження, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у центрі Києва мотоцикліст загинув через маневри таксиста.

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