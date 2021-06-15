У Київській області зіткнулися вантажівка і легковик: є загиблий

Від удару легковик перетворився на купу металу.

Смертельна аварія сталася на Київщині. На Варшавській трасі за Бородянкою близько години тому зіткнулися вантажівка Mercedes та легковика Volkswagen.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen від отриманих травм загинув на місці події.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок".

"Усі обставини трощі поки невідомі, однак на відео, яке зняли очевидці, видно - від удару легковик перетворився на купу металу", - йдеться у сюжеті.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

Патрульна поліція просить за можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом (М-0 7Київ – Ковель, 49 км автодороги, в Бучанському районі).

Кореспонденти ТСН виїхали на місце аварії, подробиці - опівдні.

Нагадаємо, у Києві біля Національної опери водій збив жінку на переході.

Новини України: у Київській області сталася смертельна ДТП – зіткнулися вантажівка і легковик

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