Оскорблял и угрожал: в Киеве наказали мужчину, который психологически издевался над женой

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

В Киеве будут судить мужчину, который совершал психологическое насилие в отношении жены. Ему вручили подозрение в совершении преступления.

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Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в течение 2 лет психологически издевался над женой. Он оскорблял ее, угрожал, нецензурно выражался в ее адрес, унижал ее честь и достоинство. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие и находился на профилактическом учете в Подольском УП ГУНП в г. Киеве как "обидчик".



В апреле этого года он избил отца жены, за что в суд направили еще один обвинительный акт по факту нанесения легкого телесного повреждения (ч.2 ст.125 УК Украины).



"Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта семейная ситуация, исследуется с производством совершения домашнего насилия, имеет для потерпевшей длительный психотравмирующий характер, снижает качество жизни, нарушает социальное функционирование, нормальных условий воспитания и развития детей, сопровождается эмоциональными переживаниями отрицательного спектра: тревоги, беспокойства, унижения, страха ", — сообщили в прокуратуре.



Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Запорожье 34-летний мужчина в присутствии двух маленьких детей издевался над жены. Он душил ее и выгонял из квартиры.

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