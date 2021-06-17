Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 17 июня

Всего в столице подтверждено 211 688 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 17 июня в Киеве зафиксирован 251 новый случай коронавируса за сутки. Это на пять случаев меньше, чем 16 июня (256 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 211 688 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 202 023 человека ( 1 223 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 165 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 126 889 случаев COVID-19 (60 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 122 414 человек ( 274 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 730 человек (один за сутки)

Напомним, Центр COVID-прививок в Киеве меняет дни приема. Работать в Международном выставочном центре будут не в субботу и воскресенье, а в четверг и пятницу. Принимать как по записи, так и в режиме живой очереди. Все, пояснили в КГГА, из-за длинных выходных, а также, чтобы медики спокойно могли отметить свой профессиональный праздник, который в этом году приходится на 20 июня, то есть на это воскресенье.

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