В Сырецком парке Киева стартуют кинопоказы под открытым небом

Цель инициативы — восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в столице.

В Сырецком парке Киева стартуют кинопоказы под открытым небом.

17 июня в 21:00 на сцене Сырецкого парка бесплатно покажут фильм Роя Андерссона "О бесконечности".

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Это фильм-калейдоскоп о жизни опустошенного войной города. На Венецианском кинофестивале 2019 фильм получил награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру.

Зрителям обеспечивают сидячие места. Вход свободный. Регистрация по ссылке.

Показ состоится в рамках проекта "Соседи", основанного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Цель инициативы — восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в Киеве.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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