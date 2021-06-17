Цель инициативы — восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в столице.
В Сырецком парке Киева стартуют кинопоказы под открытым небом.
17 июня в 21:00 на сцене Сырецкого парка бесплатно покажут фильм Роя Андерссона "О бесконечности".
Это фильм-калейдоскоп о жизни опустошенного войной города. На Венецианском кинофестивале 2019 фильм получил награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру.
Зрителям обеспечивают сидячие места. Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Показ состоится в рамках проекта "Соседи", основанного Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".
Цель инициативы — восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в Киеве.
Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.