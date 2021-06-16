Мог заразить бешенством: в Киеве ротвейлер разорвал щенка и укусил 16-летнего парня

Родители пострадавшего 16-летнего мальчика разыскивают владельца собаки, чтобы узнать, привито ли его животное от бешенства.
В Киеве на улице Феодоры Пушиной ротвейлер напал на щенка и 16-летнего парня. Пострадавшая собака находится в тяжелом состоянии, а родители парня разыскивают владельца ротвейлера, чтобы узнать, привито ли животное от бешенства.
Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".
Инцидент произошел 14 июня. Родители пострадавшего 16-летнего мальчика разыскивают владельца собаки, чтобы узнать, привито ли его животное от бешенства. Они отметили, что ротвейлер буквально разорвал щенка и животное сейчас в тяжелом состоянии. Подростка собака укусила за руку.
Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, однако участковый не спешит расследовать нападение.
"Все, что мы хотим сейчас — это уберечь сына. Полиция смогла бы найти его очень быстро, было бы желание.
Повторяю, существует прямая угроза для жизни ребенка", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове отец троих детей забил ногами пуделя.