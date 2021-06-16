Птица-призрак: в Чернобыльской зоне заметили необычного пернатого (фото)

Прилетают в Украину птицы в апреле-мае, улетают — в августе-сентябре.

В Чернобыльской зоне заметили необычного пернатого дремлюгу, которого называют птицей-призраком.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Птица имеет серовато-бурую окраску, которая маскирует ее среди опавших листьев, кусков коры или хвороста. Дремлюги селятся на открытых территориях — пожарищах, залежах, опушках. Гнездо птицы вьют на земле. Также обычно в нем есть два яйца.

"Найти гнездо дремлюги очень трудно. Обычно, птица взлетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит очень близко. Самка начинает отвлекать от гнезда, притворяясь раненой. Охотясь на насекомых, дремлюга неожиданно, как призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает ", — объясняют ученые.

Эти птицы активны ночью. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо видно "рубиновой" глаз.

Прилетают в Украину птицы в апреле-мае, улетают — в августе-сентябре.

Напомним, в Чернобыльской зоне в лошадей Пржевальского родились жеребята. На окраине города Чернобыль заметили табун из 12 лошадей, из которых 4 — это жеребята.

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