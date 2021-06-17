У Сирецькому парку Києва стартують кінопокази просто неба

Мета ініціативи – відновити культуру сусідства, яка раніше існувала у столиці.

У Сирецькому парку Києва стартують кінопокази просто неба.

17 червня о 21:00 на сцені Сирецького парку безкоштовно покажуть фільм Роя Андерссона "Про нескінченність".

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Це фільм-калейдоскоп про життя спустошеного війною міста. На Венеціанському кінофестивалі 2019 року фільм виборов нагороду "Срібний лев" за кращу режисуру.

Глядачам забезпечують сидячі місця. Вхід вільний. Реєстрація за посиланням.

Показ відбудеться у рамках проєкту "Сусіди", започаткованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Мета ініціативи – відновити культуру сусідства, яка раніше існувала у Києві.

Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.

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