Мета ініціативи – відновити культуру сусідства, яка раніше існувала у столиці.
У Сирецькому парку Києва стартують кінопокази просто неба.
17 червня о 21:00 на сцені Сирецького парку безкоштовно покажуть фільм Роя Андерссона "Про нескінченність".
Це фільм-калейдоскоп про життя спустошеного війною міста. На Венеціанському кінофестивалі 2019 року фільм виборов нагороду "Срібний лев" за кращу режисуру.
Глядачам забезпечують сидячі місця. Вхід вільний. Реєстрація за посиланням.
Показ відбудеться у рамках проєкту "Сусіди", започаткованого Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".
Мета ініціативи – відновити культуру сусідства, яка раніше існувала у Києві.
Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.