Ображав і погрожував: у Києві покарали чоловіка, який психологічно знущався з дружини

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

У Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв психологічне насильство відносно дружини. Йому вручили підозру у скоєнні злочину.

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Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний впродовж 2 років психологічно знущався з дружини. Він ображав її, погрожував, нецензурно висловлювався на її адресу, принижував її честь і гідність. Крім того, чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, за домашнє насильство та перебував на профілактичному обліку в Подільському УП ГУНП у м. Києві як "кривдник".



У квітні цього року він побив батька дружини, за що до суду направили ще один обвинувальний акт за фактом нанесення легкого тілесного ушкодження (ч.2 ст.125 КК України).



"Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта сімейна ситуація, яка досліджується за провадженням щодо вчинення домашнього насильства, має для потерпілої довготривалий психотравмуючий характер, знижує якість життя, порушує соціальне функціонування, нормальних умов виховання та розвитку дітей, супроводжується емоційними переживаннями негативного спектру: тривоги, неспокою, приниження, страху", - повідомили у прокуратурі.



Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Запоріжжі 34-річний чоловік в присутності двох маленьких дітей знущався із дружини. Він душив її та виганяв з помешкання.

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