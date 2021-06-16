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Міг заразити сказом: у Києві ротвейлер пошматував цуценя та вкусив 16-річного хлопця

Міг заразити сказом: у Києві ротвейлер пошматував цуценя та вкусив 16-річного хлопця

Київ Оперативний

Батьки потерпілого 16-річного хлопчика розшукують власника собаки, щоб дізнатись, чи щеплена його тварина від сказу.

У Києві на вулиці Феодори Пушиної ротвейлер напав на цуценя та 16-річного хлопця. Через це постраждалий собака перебуває у тяжкому стані, а батьки хлопця розшукують власника бійцівського пса, щоб дізнатись, чи щеплена тварина від сказу. 

Про це повідомляють в спільноті "Київ оперативний". 

Інцидент стався 14 червня. Батьки потерпілого 16-річного хлопчика розшукують власника собаки, щоб дізнатись, чи щеплена його тварина від сказу. Вони зазначили, що ротвейлер буквально пошматував цуценя і тварина зараз у тяжкому стані. Підлітка собака вкусив за руку. 

Потерпілі звернулись із заявою до правоохоронців, проте дільничний не поспішає розслідувати напад. 

"Все, що ми хочемо зараз - це вберегти сина. Поліція б змогла знайти його дуже швидко, було б бажання.
Повторюю, існує пряма загроза для життя дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові батько трьох дітей забив ногами пуделя. 

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