Птах-привид: у Чорнобильській зоні помітили незвичного пернатого (фото)

Прилітають в Україну птахи в квітні-травні, відлітають - у серпні-вересні.

В Чорнобильській зоні помітили незвичного пернатого дрімлюгу, якого називають птахом-привидом.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Птах має сірувато-буре забарвлення, що маскує його серед опалого листя, шматків кори чи хмизу. Дрімлюги селяться на відкритих територіях - згарищах, перелогах, галявинах. Гніздо птахи мостять на землі. Також зазвичай у ньому є два яйця.

"Знайти гніздо дрімлюги дуже важко. Зазвичай, птах злітає з кладки майже з-під ніг, коли людина підходить дуже близько. Самка починає відволікати від гнізда, прикидаючись пораненою. Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, наче привид, з’являється з темряви і також несподівано зникає", - пояснюють науковці.

Ці птахи активні вночі, вони харчуються комахами, яких ловлять у повітрі. Часто цих незвичних пернатих можна спостерігати на дорогах. У птахів, підсвічених фарами авто, на відстані добре видно "рубінове" око.

Прилітають в Україну птахи в квітні-травні, відлітають - у серпні-вересні.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні в коней Пржевальського народились лошата. На окраїні міста Чорнобиль помітили табун із 12 коней, з який 4 - це лошата.

Сніданок поспілкувався з громадським активістом, який усе життя присвятив Чорнобилю - пряме включення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання