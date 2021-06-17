Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 17 червня

Загалом у столиці підтверджено 211 688 випадків COVID-19.

Станом на ранок 17 червня у Києві зафіксований 251 новий випадок коронавірусу за добу. Це на п'ять випадків менше, ніж 16 червня (256 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 211 688 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 202 023 людини ( 1 223 за добу)

людини ( за добу) померли 5 165 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 126 889 випадків COVID-19 (60 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 122 414 людей ( 274 за добу)

людей ( за добу) померли 2 730 людей (одна за добу)

Нагадаємо, Центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання. Працюватимуть у Міжнародному виставковому центрі не в суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю. Прийматимуть як за записом, так і в режимі живої черги. Все, пояснили в КМДА, через довгі вихідні, а також, аби медики спокійно могли відзначити своє професійне свято, яке цьогоріч припадає на 20 червня, тобто на цю неділю.

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