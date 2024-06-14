У Києві та області сталися вибухи

У п'ятницю, 14 червня, у Києві та області пролунали вибухи. У небі над регіоном працюють сили ППО по ворожих цілях.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Про роботу українських захисників повідомили і Повітряні сили ЗСУ. Тим часом у КМВА уточнили, що бойова робота ведеться на околицях Києва. Повітряна тривога в столиці розпочалася о 14:02.

Нагадаємо, зранку у Києві вже лунали вибухи. Моніторингові канали інформували про пуски "Кинджалів". Місцева влада заявила про роботу ППО.

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