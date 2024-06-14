Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та області сталися вибухи

У Києві та області сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

У повітряному просторі області - ворожий безпілотник.

У п'ятницю, 14 червня, у Києві та області пролунали вибухи. У небі над регіоном працюють сили ППО по ворожих цілях. 

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні. 

Про роботу українських захисників повідомили і Повітряні сили ЗСУ. Тим часом у КМВА уточнили, що бойова робота ведеться на околицях Києва. Повітряна тривога в столиці розпочалася о 14:02.

Нагадаємо, зранку у Києві вже лунали вибухи. Моніторингові канали інформували про пуски "Кинджалів". Місцева влада заявила про роботу ППО.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація