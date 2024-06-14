Рідкісне явище: у небі над Києвом зафіксували "сріблясті хмари" (фото)

У небі над Києвом зафіксували рідкісне атмосферне явище. Йдеться про "сріблясті хмари".

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Що відомо про явище

Переважно таке явище спостерігається влітку, між 50° та 70° північної та південної широти. В "Укргідрометцентрі" пояснюють, що сріблясті хмари формуються у високій мезосфері, на висоті понад 75 км, де звичайні хмари відсутні.

"Їх можна побачити ближче до полюсів улітку, коли температура падає до -120°C. Ці хмари складаються з кристаликів льоду, кожен менший за мікрометр", – зазначили у центрі.

"Сріблясті хмари"

Додають, що "сріблясті хмари" або ж "хмари нічного сяяння" світяться після заходу сонця. Річ у тім, що вони надзвичайно тонкі, і побачити їх вдень неможливо.

"Вони видимі, коли спостерігач і нижні шари атмосфери знаходяться в тіні Землі, а високі хмари ще освітлюються сонцем. Дослідження показують, що збільшення викидів метану в атмосферу сприяє утворенню цих хмар, створюючи додаткову водяну пару через хімічні реакції в мезосфері", – підсумували метеорологи.

Раніше в Україні зафіксували неймовірно красиве явище – північне сяйво. Його побачили на Київщині та у північно-східних регіонах.

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