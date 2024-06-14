У Києві хлопець запустив салют з вікна багатоповерхівки: як його покарали 

Хлопцю загрожує до 5 років обмеження волі.

Поліція Києва виявила 18-річного хлопця, який днями запустив салют із вікна багатоповерхівки в Оболонському районі. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до п’яти років обмеження волі.

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці отримали на лінію "102" повідомлення від жінки про те, що невідомий із будинку запустив феєрверк.

На місці офіцери поліції розшукали 18-річного киянина. За даними поліції, він запустив салют через відчинене вікно на прогоні багатоповерхового будинку.

Як пояснив сам хлопець, у такий спосіб він вирішив перевірити справність його засобу, оскільки у того закінчився термін придатності.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Хулігану вже повідомили про підозру. За цією статтею йому загрожує або штраф, або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеження волі на той самий термін.

Нагадаємо, 11 квітня 2023 року народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №7438, який забороняє використання піротехнічних засобів.

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