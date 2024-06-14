Чи працюватиме метро Києва у разі відсутності світла: відповідь фахівців

Так, у київському метрополітені передбачене резервування електроживлення споживачі у випадку знеструмлення частини підстанцій. Зокрема, йдеться і про рухомий склад.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Як працюватиме метро

Київське метро, що працює в режимі воєнного стану, забезпечує перевезення пасажирів та цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття.

"У випадку повної відсутності постачання електроенергії, підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття – із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності шляхом живлення від автономних джерел", – наголосили у відомстві.

Як уточнили у метрополітені, на 46 підземних станціях передбачені спеціально облаштовані санітарні вузли та визначені місця з фонтанчиками з водою.

"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", – додали у пресслужбі.

Крім цього, всі станції облаштовані мобільним інтернет-зв'язком 4G, а на 19 з них облаштовано точки з UЅВ-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони чи інші гаджети.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчими днями відключення світла стануть більш тривалими. У ремонт виведуть ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

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