У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

У столиці та області оголосили штормове попередження.
У Києві та Київській області у ніч проти 12 березня очікується сильний вітер. Людей попереджають про можливі перебої зі світлом.
Про це повідомляють КМДА та Київська ОВА.
"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
У Київській області також очікують погіршення погоди. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
В ОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Як діяти під час сильного вітру
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
В КМДА додали, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
Нагадаємо, 11 березня в Україні погіршиться погода. В регіонах буде дощ, місцями – з мокрим снігом. Також майже у всіх областях буде сильний вітер.
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