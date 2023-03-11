У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

У столиці та області оголосили штормове попередження.

У Києві та Київській області у ніч проти 12 березня очікується сильний вітер. Людей попереджають про можливі перебої зі світлом.

Про це повідомляють КМДА та Київська ОВА.

"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Київській області також очікують погіршення погоди. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

В ОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як діяти під час сильного вітру

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

В КМДА додали, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Нагадаємо, 11 березня в Україні погіршиться погода. В регіонах буде дощ, місцями – з мокрим снігом. Також майже у всіх областях буде сильний вітер.

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