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У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

Фото: УНІАН

У столиці та області оголосили штормове попередження.

У Києві та Київській області у ніч проти 12 березня очікується сильний вітер. Людей попереджають про можливі перебої зі світлом.  

Про це повідомляють КМДА та Київська ОВА.

"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Київській області також очікують погіршення погоди. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

В ОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як діяти під час сильного вітру

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

В КМДА додали, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Нагадаємо, 11 березня в Україні погіршиться погода. В регіонах буде дощ, місцями – з мокрим снігом. Також майже у всіх областях буде сильний вітер.

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Дата публікації
Перегляди
91
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