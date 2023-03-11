У трьох районах Києва діють стабілізаційні відключення світла

У столиці вимикають світло за графіками.
У суботу, 11 березня, деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, наголошують у ДТЕК.
Стабілізаційні відключення можна переглнути за графіками, що розміщені на сайті.
Нагадаємо, в Україні після масованої ракетної атаки росіян 9 березня обмеження на використання електроенергії діють у Житомирській та Харківській областях. У двох регіонах діють графіки погодинних відключень: в окремих районах Дніпропетровської та Миколаївської областей
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