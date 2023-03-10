У Києві тисячі людей попрощалися із загиблим Героєм "Да Вінчі" (фото)

У Києві в останню путь провели командира спеціального підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Герой України загинув 7 березня на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років.

Панахида за загиблим військовим відбулася у Михайлівському золотоверхому соборі. Після богослужіння в храмі з "Да Вінчі" попрощалися на Майдані Незалежності.

Віддати останню шану Герою пришли президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та тисячі українців.

Фото: Дмитро Коцюбайло

Фото: Суспільне

Фото: Тelegraf

Президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

Нагадаємо, 7 березня Зеленський повідомив, що на Донеччині загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Фото: Facebook/Масі Найєм

Фото: Facebook/Масі Найєм

Фото: Суспільне

Як стало відомо, він загинув під Бахмутом під час ворожого обстрілу. Відомі військові фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, внаслідок якого загинув Дмитро Коцюбайло:

"Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! Медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе. Герої не вмирають".

Фото: Христина Бердинських

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка".

Фото: Христина Бердинських

Фото: Христина Бердинських

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Читайте також: