Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві тисячі людей попрощалися із загиблим Героєм "Да Вінчі" (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2540
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві тисячі людей попрощалися із загиблим Героєм "Да Вінчі" (фото)

Фото: Facebook/Масі Найєм

Тисячі українців прийшли попрощатися із загиблим Героєм у Києві.

У Києві в останню путь провели командира спеціального підрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі". Герой України загинув 7 березня на Бахмутському напрямку. Йому було 27 років.

Панахида за загиблим військовим відбулася у Михайлівському золотоверхому соборі. Після богослужіння в храмі з "Да Вінчі" попрощалися на Майдані Незалежності.

Віддати останню шану Герою пришли президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та тисячі українців.

© Дмитро Коцюбайло
Фото: Дмитро Коцюбайло
© Суспільне
Фото: Суспільне
Фото: Тelegraf / ©
Фото: Тelegraf

Президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина. 

Нагадаємо, 7 березня Зеленський повідомив, що на Донеччині загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

© Facebook/Масі Найєм
Фото: Facebook/Масі Найєм
© Facebook/Масі Найєм
Фото: Facebook/Масі Найєм
© Суспільне
Фото: Суспільне

Як стало відомо, він загинув під Бахмутом під час ворожого обстрілу. Відомі військові фотографи розповіли, що стали свідками обстрілу, внаслідок якого загинув Дмитро Коцюбайло:

"Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! Медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе. Герої не вмирають".

Фото: Христина Бердинських / ©
Фото: Христина Бердинських

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка".

Фото: Христина Бердинських / ©
Фото: Христина Бердинських
Фото: Христина Бердинських / ©
Фото: Христина Бердинських

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Прощання з "Да Вінчі" у Києві: тисячі людей прийшли віддати останню шану

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2540
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація