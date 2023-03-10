Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2340
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро: що сталося

Фото: УНІАН

Працівникам Муніципальної охорони дивом вдалося врятували чоловіка, який упав у Дніпро через необережність.

У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро.

Падіння сталося через необережність.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.    

Працівники комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва врятували чоловіка.

Під час здійснення добового чергування на Трухановому острові у Дніпровському районі надвечір 9 березня охоронники контрольно-пропускного пункту отримали повідомлення від киянина про те, що він став свідком, як із Північного мосту в річку Дніпро впала людина. Охоронники негайно викликали рятувальників головного управління ДСНС в місті Києві та групу швидкого реагування "Муніципальної охорони", яка працювала неподалік.

Прибувши на місце події, члени екіпажу "Муніципальної охорони" помітили людину, яка потребувала допомоги, і на човні, що був поруч, дісталися до потерпілого.

© УНІАН
Фото: УНІАН

"На той час потерпілий майже знепритомнів і почав тонути, тому один із "муніципалів" негайно відреагував і пірнув у воду, щоб надати допомогу. Завдяки оперативним, професійним та злагодженим діям працівників "Муніципальної охорони" вдалося уникнути трагічного наслідку та зберегти життя людини", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі на місце події прибули патруль водної поліції та рятувальники, які передали потерпілого медикам.

Нагадаємо, у Київській області від ранку 10 березня чутно стрілянину та вибухи. У Макарівській громаді Збройні сили України проводять практичні заняття.

"Втомлений" Північний міст у Києві: переправа перебуває у жахливому стані і потребує порятунку

"Втомлений" Північний міст у Києві: переправа перебуває у жахливому стані і потребує порятунку

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2340
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація