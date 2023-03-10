У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро: що сталося

Працівникам Муніципальної охорони дивом вдалося врятували чоловіка, який упав у Дніпро через необережність.
У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро.
Падіння сталося через необережність.
Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.
Працівники комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва врятували чоловіка.
Під час здійснення добового чергування на Трухановому острові у Дніпровському районі надвечір 9 березня охоронники контрольно-пропускного пункту отримали повідомлення від киянина про те, що він став свідком, як із Північного мосту в річку Дніпро впала людина. Охоронники негайно викликали рятувальників головного управління ДСНС в місті Києві та групу швидкого реагування "Муніципальної охорони", яка працювала неподалік.
Прибувши на місце події, члени екіпажу "Муніципальної охорони" помітили людину, яка потребувала допомоги, і на човні, що був поруч, дісталися до потерпілого.
"На той час потерпілий майже знепритомнів і почав тонути, тому один із "муніципалів" негайно відреагував і пірнув у воду, щоб надати допомогу. Завдяки оперативним, професійним та злагодженим діям працівників "Муніципальної охорони" вдалося уникнути трагічного наслідку та зберегти життя людини", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі на місце події прибули патруль водної поліції та рятувальники, які передали потерпілого медикам.
Нагадаємо, у Київській області від ранку 10 березня чутно стрілянину та вибухи. У Макарівській громаді Збройні сили України проводять практичні заняття.
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