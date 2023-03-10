У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро: що сталося

Працівникам Муніципальної охорони дивом вдалося врятували чоловіка, який упав у Дніпро через необережність.

У Києві чоловік впав із Північного мосту в Дніпро.

Падіння сталося через необережність.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

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Працівники комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва врятували чоловіка.

Під час здійснення добового чергування на Трухановому острові у Дніпровському районі надвечір 9 березня охоронники контрольно-пропускного пункту отримали повідомлення від киянина про те, що він став свідком, як із Північного мосту в річку Дніпро впала людина. Охоронники негайно викликали рятувальників головного управління ДСНС в місті Києві та групу швидкого реагування "Муніципальної охорони", яка працювала неподалік.

Прибувши на місце події, члени екіпажу "Муніципальної охорони" помітили людину, яка потребувала допомоги, і на човні, що був поруч, дісталися до потерпілого.

Фото: УНІАН

"На той час потерпілий майже знепритомнів і почав тонути, тому один із "муніципалів" негайно відреагував і пірнув у воду, щоб надати допомогу. Завдяки оперативним, професійним та злагодженим діям працівників "Муніципальної охорони" вдалося уникнути трагічного наслідку та зберегти життя людини", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі на місце події прибули патруль водної поліції та рятувальники, які передали потерпілого медикам.

Нагадаємо, у Київській області від ранку 10 березня чутно стрілянину та вибухи. У Макарівській громаді Збройні сили України проводять практичні заняття.

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