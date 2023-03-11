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В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды

Фото: УНИАН

В столице и области объявили штормовое предупреждение.

В Киеве и Киевской области в ночь на 12 марта ожидается сильный ветер. Людей предупреждают о возможных перебоях со светом.

Об этом сообщают КГГА и Киевская ОВА.

"Ночью 12 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Киевской области также ожидается ухудшение погоды. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).

В ОВА предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как действовать во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА добавили, если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Напомним, 11 марта в Украине ухудшится погода. В регионах будет дождь, местами с мокрым снегом. Также почти во всех областях будет сильный ветер.

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Дата публикации
Просмотры
145
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