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Під час обстрілу накрив собою сина: у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута – Олегом та Микитою Хомюками

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під час обстрілу накрив собою сина: у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута – Олегом та Микитою Хомюками

Фото: ФБ 241 бригада територіальної оборони міста Києва

Батько і син пішли пліч-о-пліч захищати Україну в перші дні повномасштабного наступу.

Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників і мирних громадян. Під час захисту Батьківщини гинуть цілі сім’ї. У столиці України відбулося прощання з бійцями ЗСУ — батьком і сином, які пліч-о-пліч боролися проти росіян.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Бойовий шлях сім’ї Хомюків розпочався ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Олег із позивним “Хома” та його син Микита із позивним “Турист” воювали у складі 206-го окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних сил України. Вони звільняли Київську та Херсонську області, потім обороняли Бахмут. Саме в цьому місті і загинули Герої.

Під час чергового обстрілу батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їхніх голів. Чоловіки загинули разом.

10 березня на Майдані Незалежності відбулася громадянська панахида.

© bigkyiv.com.ua
Фото: bigkyiv.com.ua

Поховають батька та сина Хомюків на Лісовому цвинтарі у Києві.

© Укрінформ
Фото: Укрінформ

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувається прощання з легендарним воїном Да Вінчі.

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Дата публікації
Перегляди
2040
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