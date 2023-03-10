Під час обстрілу накрив собою сина: у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута – Олегом та Микитою Хомюками

Батько і син пішли пліч-о-пліч захищати Україну в перші дні повномасштабного наступу.
Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників і мирних громадян. Під час захисту Батьківщини гинуть цілі сім’ї. У столиці України відбулося прощання з бійцями ЗСУ — батьком і сином, які пліч-о-пліч боролися проти росіян.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
Бойовий шлях сім’ї Хомюків розпочався ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Олег із позивним “Хома” та його син Микита із позивним “Турист” воювали у складі 206-го окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних сил України. Вони звільняли Київську та Херсонську області, потім обороняли Бахмут. Саме в цьому місті і загинули Герої.
Під час чергового обстрілу батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їхніх голів. Чоловіки загинули разом.
10 березня на Майдані Незалежності відбулася громадянська панахида.
Поховають батька та сина Хомюків на Лісовому цвинтарі у Києві.
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувається прощання з легендарним воїном Да Вінчі.
Читайте також: