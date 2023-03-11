Змінювали дані в електронній системі на користь резидентів РФ: на Київщині судитимуть двох державних реєстраторів

Обвинувачені за попередньою змовою, змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств.

На Київщині судитимуть двох державних реєстраторів, які змінювали дані в електронній системі на користь резидентів РФ.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно державних реєстраторів за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем (ч. 2 ст. 361 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою, змінювали у реєстрі відомості щодо часток резидентів РФ у статутних капіталах товариств. З метою уникнення санкцій, кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб нібито ставали громадяни України.

Обвинувачена, яка раніше вже була позбавлена права працювати з Єдиним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підшукувала осіб, які потребують її послуг. Всі зміни в інформаційні системи вносилися під ключом її спільника.

Дії обвинувачених дали можливість уникнути примусового вилучення майна товариств, які здійснюють діяльність на території України, а власниками яких залишаються громадяни РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам державного підприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення літака Ан-225 "Мрія".

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