У Києві працюють сили ППО

На лівому березі столиці працюють сили ППО.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях.

Раніше моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів у столиці.

Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - додав пізніше Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ безпілотниками. Однак сили протиповітряної оборони ефективно знешкодили ворожі БПЛА, якими загарбники намагалися завдати удару по місту. Внаслідок атаки одна жінка отримала поранення.

Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 17 жовтня уламки російських дронів впали у кількох місцях Деснянського району.

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