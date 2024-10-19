У Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у груди, а сім років тому тяжко травмував її вітчима: фото

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту 44-річний чоловік завдав цивільній дружині поранення грудної клітини.

У Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у груди та завдав її тяжкі тілесні ушкодженння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Примітно, що зловмисник вже відбув шість років за гратами за аналогічний злочин – у 2014 році він тяжко травмував вітчима потерпілої.

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"До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вулиці Закревського чоловік побив та завдав ножове поранення її доньці. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі швидкої", – йдеться у повідомленні.

Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили, що потерпіла отримала поранення грудної клітини під час раптового побутового конфлікту зі своїм 44-річним співмешканцем. Зловмисника затримали.

Знаряддя злочину / Фото: Поліція Києва / Facebook

Відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – тяжкі тілесні ушкодження. Затриманому повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві чоловік з тичковим ножем напав на перехожого, який вигулював собаку.

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