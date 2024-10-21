В Киеве работают силы ПВО

На левом берегу столицы работают силы ПВО.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Находитесь в укрытиях.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в столице.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — добавил позже Сергей Попко, начальник КМВА.

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Напомним, что ранее Россия атаковала Киев беспилотниками. Однако силы противовоздушной обороны эффективно обезвредили вражеские БПЛА, которыми захватчики пытались нанести удар по городу. В результате атаки одна женщина получила ранения.

В результате атаки на Киев в ночь на 17 октября обломки российских дронов упали в нескольких местах Деснянского района.

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