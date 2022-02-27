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У Києві повітряна тривога!

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Усім в укриття!

У Києві оголосили повітряну тривогу! Усім мешканцям необхідно заховатись в укриття.

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