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До Києва рухається значна колона бронетехніки з особливо небезпечними російськими окупантами

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Українська армія готова давати відсіч ворогам.

До столиці прямує велика колона бронетехніки з позначкою "V". Це особливо небезпечні терористи, які прибули до України зі спеціальним завданням.

Про це повідомив радник міністра закордонних справ України Вадим Денисенко.

"Головна проблема на цей момент, якщо ми говоримо про місто Київ, - це те, що достатньо велика колона бронетехніки з позначкою "V" прямує до міста Києва. Але, я думаю, що ми знаємо, де вони ідуть, знаємо, куди вони ідуть, і ми готові до них", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - 4300 осіб,
  • танки - близько 146,
  • бойові броньовані машини - близько 706,
  • гармати - 49,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 27,
  • вертольоти - 26
  • Град - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • Кораблі - 2.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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