До Києва рухається значна колона бронетехніки з особливо небезпечними російськими окупантами

До Києва рухається значна колона бронетехніки з особливо небезпечними російськими окупантами

Українська армія готова давати відсіч ворогам.

До столиці прямує велика колона бронетехніки з позначкою "V". Це особливо небезпечні терористи, які прибули до України зі спеціальним завданням.

Про це повідомив радник міністра закордонних справ України Вадим Денисенко.

"Головна проблема на цей момент, якщо ми говоримо про місто Київ, - це те, що достатньо велика колона бронетехніки з позначкою "V" прямує до міста Києва. Але, я думаю, що ми знаємо, де вони ідуть, знаємо, куди вони ідуть, і ми готові до них", - сказав він.