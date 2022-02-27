Продукти харчування та найнеобхідніше: Київ створює гуманітарний штаб

Кияни зможуть повідомити про свої потреби на електронній платформі.

У столиці організовують координаційний гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності тих, хто потребує такої допомоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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«Багато громадян невдовзі можуть стикнутися з дефіцитом їжі та предметів першої необхідності. Ми вже зараз працюємо над тим, щоб допомогти людям і не допустити цього. Сьогодні в місті створено гуманітарний штаб Києва, аби сконтактувати тих, хто потребує допомоги, та тих, хто може її надавати», – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Вже завтра запрацює спеціальна електронна платформа, на основі якої бізнес зможе подати інформацію про наявні у нього ресурси, а кияни зможуть повідомити про свою потребу.

Київ також очікує надходження гуманітарної допомоги від міжнародних гуманітарних організацій, міст-побратимів Києва з демократичних країн.

Нагадаємо, Мая Санду передала продукти харчування українцям на кордоні з Молдовою.

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