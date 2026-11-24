Фото ілюстративне / © unsplash.com

Реклама

У вівторок, 24 листопада, у Києві та області очікується хмарна погода.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає: у Києві 24 листопада буде сніг, мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби становитиме близько нуля. На дорогах буде ожеледиця.

Реклама

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині 24 листопада буде хмарна погода, подекуди йтиме невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця, вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла. У Києві стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +2 градусів тепла.

Реклама

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг до ранку стихне. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, який йтиме до самого вечора, поступово набираючи силу. Температура повітря протягом дня становитиме близько 0 градусів.

Погода у Києві 24 листопада / Джерело: Sinoptik / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 24 листопада.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів