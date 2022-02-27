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Збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові – 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

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Збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові – 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Цю суму додадуть до загального кошика збитків, завданих окупантами.

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області.

Про це повідомив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становлять 810 млрд грн. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Мінприроди та Державної екоінспекції. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додамо її дозагального кошика збитків, завданих окупантами", – йдеться у повідомленні Стрільця.

За його словами, наразі екологічна ситуація контрольована, життю і здоров'ю людей нічого не загрожує.

"А окупанти обов'язково заплатять за заподіяну шкоду довкіллю України та всі злочини проти нашої держави", – наголосив в. о. голови Мінприроди.

Нагадаємо, в ніч проти 27 лютого поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа у сховищі з нафтопродуктами на базі KLO. Нафтобазу зруйновано. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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