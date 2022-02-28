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У Києві посилюють комендантську годину: деталі

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У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Від сьогодні, 28 лютого, комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 07:00. 

Про це повідомляє КМДА.

Нагадують, у цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються.

Наголошують: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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