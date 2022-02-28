У Києві посилюють комендантську годину: деталі

У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Від сьогодні, 28 лютого, комендантська година у Києві триватиме з 20:00 до 07:00.

Про це повідомляє КМДА.

Нагадують, у цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються.

Наголошують: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.