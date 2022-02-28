У Києві мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження - Кличко

Кияни, як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових.

Київ живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко наголосив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження.

"Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься! Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста! Разом вистоїмо! Слава Україні" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 лютого метрополітен у Києві працює у режимі перевезень. Поїзди курсують червоною, синьою та зеленою гілками, але зі скороченим маршрутом.

У Києві працює наземний громадський транспорт у скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури.